Жена композитора Раймонда Паулса умерла после тяжелой болезни Жена композитора Паулса Лана Паула умерла на 85-м году жизни

Фото: П. Кассин/РИА Новости

Композитор Раймонд Паулс (справа) и его жена Лана (слева), 1989 г

Супруга советского и латвийского композитора Раймонда Паулса, Лана Паула (Светлана Епифанова), умерла на 85-м году жизни, сообщил портал Santa.lv со ссылкой на ее внучку Анну-Марию. По информации издания, она скончалась после тяжелой болезни.

Сегодня умерла моя бабушка. Она была величайшим и самым милым человеком, которого я когда-либо встречала. Она была самым близким мне человеком. Не могу поверить, что ее больше нет. Покойся с миром, — сообщила Анна-Мария.

Соболезнования по случаю смерти Ланы Паулы принесли многие известные личности. В их числе певица Динара Рудане и теледива Яна Дулевска.

Известно, что Паула имела большое влияние на творчество супруга. Паулс посвятил ей песню, которую назвал Lana.

Ранее стало известно о смерти народной артистки РСФСР, актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко. Соответствующую новость сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

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