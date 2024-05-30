Заворотнюк умерла от рака: семейные фото с мужем, мамой, детьми

Фото: Социальные сети

Анастасия Заворотнюк с сыном Майком и дочерью Анной

30 мая стало известно о смерти звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк. Актриса скончалась на 54-м году жизни от рака мозга, с которым боролась в течение пяти лет. В последние дни она жаловалась на сильные головные боли. Новость об онкологическом заболевании Заворотнюк появилась в 2019 году. Ее близкие тогда сообщили, что она проходит лечение.

Актриса была замужем за фигуристом Петром Чернышовым, от которого родила в 2018-м дочь Милу. У Заворотнюк также остались двое старших детей: 23-летний сын Майкл и 28-летняя дочь Анна. 30 мая девушка написала пост в соцсети, посвященный матери.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — отметила Анна.

Коллеги Заворотнюк выражают соболезнования ее семье. Актер, игравший с ней в сериале «Моя прекрасная няня», Борис Смолкин заявил: «Огромные соболезнования всем. Желаю Пете держаться. Все, что я могу сказать», — подчеркнул артист.

Снимки Заворотнюк с семьей — в фотогалерее NEWS.ru.