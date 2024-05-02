«Заслуживает внимания»: Брызгалов о шансах SHAMAN войти в историю Глава Музея музыки Брызгалов: SHAMAN ярко взошел на эстрадный олимп

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (настоящее имя — Ярослов Дронов)

Гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку заявил NEWS.ru, что певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослов Дронов) «ярко и без всякого разогрева» взошел на эстрадный олимп и сегодня востребован в шоу-бизнесе. Поэтому, по его словам, артист заслуживает внимания и того, чтобы войти в историю.

Вопрос поставлен в полусерьезном жанре. Я могу сказать, что история рассудит. Мы не можем сегодня точно знать и предполагать, что в нее попадет. Но на сегодняшний день, хотя я приверженец академической музыки, даже я, не следящий за большими изменениями в поп-музыке, знаю имя SHAMAN. Значит это человек популярный. Мне кажется, настолько он ярко вошел на эстраду, эстрадный олимп, — ответил Брызгалов на вопрос о шансах SHAMAN войти в историю.

Глава Музея музыки напомнил, что SHAMAN занял нишу патриотического творчества, исполняя песни, посвященные России и бойцам, участвующим в военной спецоперации. Он заметил, что в связи с этим певец очень востребован.

Мне кажется то, насколько быстро он вошел без всякого разогрева на олимп, это уже заслуживает внимания и того, чтобы его имя когда-то было запечатлено, — заключил Брызгалов.

Ранее певица Татьяна Куртукова, ставшая знаменитой после исполнения хита «Матушка», назвала неинтересным сравнение себя с SHAMAN. Исполнительница назвала коллегу талантливым артистом, но подчеркнула, что у них «разная энергетика». Куртукова призналась, что не думала о дуэте с SHAMAN.