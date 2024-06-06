Захарова назвала «главный тренд» в культуре Захарова назвала сохранение культуры «главным трендом» в условиях ее отмены

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Сохранение культуры сегодня должно стать главным трендом, особенно в условиях распространения идеи ее отмены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, речь идет не только о российской культуре, поскольку через это проходит весь мир. Дипломат утверждает, что международное сообщество должно придерживаться недопустимости отмены чужих традиций, культуры или достижений цивилизации.

Сохранение культуры и культурной повестки, постулирование невозможности отмены культуры — вот, что сейчас является самым главным. Я сейчас говорю не о нашем национальном качестве, это же весь мир проходит. Безумие, когда какие-то странные люди, буквально маргиналы, которые не сделали ничего хорошего для планеты, но получили какие-то возможности управления рычагами власти на Западе, говорят о том, что нужно взять и отменить российскую культуру, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что политический истеблишмент Запада хочет отменить величайших российских композиторов, писателей и художников, произведения которых они даже не знают. Поэтому сейчас так важно говорить о недопустимости подобного курса, добавила она.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что, несмотря на все попытки проукраинских активистов и западных лобби, процесс отмены российской культуры исчерпал себя. Он уточнил, что российские артисты принимают активное участие в различных мероприятиях по всему миру, кроме того, проводится множество тематических фестивалей.