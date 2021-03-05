Юдашкин назвал цветовые тренды на весну 2022 года

https://static.news.ru/photo/fad08104-7d8f-11eb-9b85-96000091f725_660.jpg Валентин Юдашкин Фото: Олег Михальчук/NEWS.ru

Весной 2022 года в тренде будет классика, рассказал в интервью NEWS.ru модельер Валентин Юдашкин.

Мы выбрали чёрно-белую гамму, она практична, актуальна, и не каждый может её надеть, — отметил Юдашкин.

В Париже проходит традиционная Неделя моды, на ней будет представлена и коллекция российского модельера.

Париж показывает 9 марта. Коллекция уже там. Я здесь, а она там. Французская коллекция посвящена 60-м годам, в память о Пьере Кардене, — подчеркнул Юдашкин.

Модельер отметил, что состоится и традиционный московский показ его новой коллекции — 7 марта в Кремле.

Карден умер 29 декабря 2020 года. Кутюрье был первым, кто начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их доступными широкому кругу потребителей. Был исключён из Синдиката высокой моды за то, что начал продавать одежду своей марки в универмаге «Прентан», писал NEWS.ru.

Парижская неделя моды началась 1 марта и продлится до 10 марта. В один день с Юдашкиным свои коллекции в digital-формате покажут также Chanel, Paco Rabanne, Miu Miu и другие.