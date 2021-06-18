«Я в больнице»: Мирошниченко прокомментировала госпитализацию

https://static.news.ru/photo/76b432bc-d032-11eb-9ad2-96000091f725_660.jpg Ирина Мирошниченко Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российская актриса и певица Ирина Мирошниченко в беседе с NEWS.ru подтвердила госпитализацию. Комментировать произошедшее артистка не стала.

Послушайте, я нахожусь в больнице. Я не могу говорить, — ответила Мирошниченко.

В пятницу, 18 июня, Telegram-канал Mash сообщил, что 78-летняя народная артистка, известная по фильмам «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось» и другим, пожаловалась сиделке на плохое самочувствие. Вместе с ней актриса поехала в больницу на скорой. Сообщается, что у неё вирусная пневмония. Сейчас она находится под присмотром врачей. Её состояние оценивается как средней тяжести.

Народная артистка училась в Школе-студии МХАТ, и уже на третьем курсе дебютировала в кино в небезызвестном фильме «Я шагаю по Москве». На счету Ирины Мирошниченко десятки ролей в театре и кино. В последние годы она не бралась за новую работу. Премьера крайнего спектакля с её участием прошла в МХТ имени Чехова в 2015 году — спектакль Константина Богомолова «Мушкетёры. Сага. Часть первая».

Ранее стало известно, что народного артиста РФ Игоря Костолевского госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Москвы. По информации журналистов, 72-летний актёр пройдёт обследование на коронавирус.