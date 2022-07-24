«Держу путь в Крым»: Киркоров выступит перед ранеными солдатами Киркоров заявил, что выступит в Крыму перед ранеными военными

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров анонсировал два выступления в Крыму и пригласил на концерты раненых военных, которые восстанавливают силы в медучреждениях полуострова. Артист подчеркнул, что сейчас как никогда важно «сплотиться». Видеообращение Киркорова опубликовал Telegram-канал «Крымский».

Я держу путь в Крым. И даже жаль, что всего два концерта, в Ялте и Феодосии. Я так хочу увидеть всех крымчан. Но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых, наших военных, которые восстанавливают свое здоровье и в крымских госпиталях, и в санаториях. Россия — великая страна! Жду вас, — высказался артист.

Пользователи Telegram не поверили Киркорову и заявили, что он «переобулся», поскольку зарабатывать так, как он это делает в России, он нигде не сможет. Для того чтобы доказать искренность своих слов, пользователи Сети предложили артисту лично поехать на передовую.

Переобулся на лету. Ждать он будет раненых... Сам к ним в госпиталя езжай или на передовую, — заявил один из комментаторов.

Ранее жители Анапы выступили против концерта Киркорова. Они заявили, что певец призывает своих зрителей «принять ценности ЛГБТ», и составили соответствующее письмо властям.