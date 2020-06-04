Вышел ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя

Американский журнал The New Yorker опубликовал ранее неизвестный рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя. История называется Pursuit As Happiness («Погоня как счастье»).
По сюжету, главный герой рассказа по имени Эрнест Хемингуэй вместе с друзьями пытается поймать огромного марлина. Действие
Рукопись с рассказом нашёл внук писателя Шон Хемингуэй в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне. Произведение также доступно в печатной версии издания.
Как писал NEWS.ru, британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что начинает публиковать сказку под названием Ikabog («Икабог»). Произведение было написано десять лет назад и всё это время лежало на чердаке.
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