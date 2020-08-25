Во Франции сменили имя романа «Десять негритят» из-за расистского контекста

https://static.news.ru/photo/8a378cde-e781-11ea-9286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Французское издание Le Livre de Poche сменило название романа «Десять негритят», чтобы не оскорблять читателей. Книгу озаглавили как «Их было десять» (Ils étaient dix).

О нововведении сообщает La Voix du Nord. Отмечается, что такое издатели решили выбрать для произведения название, «которое никого не заденет».

Â«Dix petits nÃ¨gresÂ»: pourquoi le roman dâAgatha Christie change de titre https://t.co/7cRd3J15j9 pic.twitter.com/sEvjLqTsHT — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) August 26, 2020

Потомок писательницы Джеймс Причард заявил в эфире канала RTL, что когда книга только писалась, язык был другой и использовались слова, которые сейчас уже забыты. Он напомнил, что история, описанная в книге, основана на считалочке, которую сочинили не Кристи.

Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру, — заявил Причард.

Мужчина выразил мнение, что писательнице «не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным её словесными оборотами», а сейчас людям не стоит использовать термины, которые могут кого-то оскорбить.

Ранее из-за расистсокго контекста сменила название группа американская группа Dixie Chicks. Слово Dixie в названии отсылается к Линии Мэйсона — Диксона, символической границе, разделявшей США до гражданской войны на свободный от рабства Север и рабовладельческий Юг. Сам коллектив был основан в городе Даллас южного штата Техас. Теперь группа носит имя The Chicks, писал NEWS.ru.