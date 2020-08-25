Во Франции сменили имя романа «Десять негритят» из-за расистского контекста

Потомок писательницы Джеймс Причард заявил в эфире канала RTL, что когда книга только писалась, язык был другой и использовались слова, которые сейчас уже забыты. Он напомнил, что история, описанная в книге, основана на считалочке, которую сочинили не Кристи.
Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру, — заявил Причард.
Мужчина выразил мнение, что писательнице «не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным её словесными оборотами», а сейчас людям не стоит использовать термины, которые могут кого-то оскорбить.
Ранее из-за расистсокго контекста сменила название группа американская группа Dixie Chicks. Слово Dixie в названии отсылается к Линии Мэйсона — Диксона, символической границе, разделявшей США до гражданской войны на свободный от рабства Север и рабовладельческий Юг. Сам коллектив был основан в городе Даллас южного штата Техас. Теперь группа носит имя The Chicks, писал NEWS.ru.