Внебрачная дочь Петрухи из «Белого солнца пустыни» впервые заявила о себе

Житель Петербурга Алексей Кормилицин, считающий себя внебрачным сыном актера Николая Годовикова, рассказал NEWS.ru о том, что нашел сестру. Кормилицин пояснил: предполагаемая дочь исполнителя роли Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», как и он сам, не была признана знаменитым отцом и была рождена вне брака.

Она сама нашла меня. Эта замечательная девушка (не стану называть ее имя, она не хочет публичности) увидела выпуск программы «Пусть говорят» с моим участием и написала мне в социальной сети. Я уже заказал экспертизу ДНК и уверен, что тест подтвердит: в наших жилах течёт кровь Годовикова, нашего папы. Сестра призналась, что ее мать познакомилась с Николаем Годовиковым во время съемок одного из фильмов, и она находит, что у нас с ним много общего, — рассказал Алексей.

Алексей Кормилицин с экспертом «Пусть говорят» Александром Серёгиным Личный архив Алексея Кормилицина

Кормилицин заявил, что больше не будет участвовать в съемках ток-шоу и постарается наладить контакт с другими детьми актера без помощи журналистов.

Я больше не намерен ходить на ток-шоу. Там меня все обвиняют во лжи, поэтому тесты ДНК я решил впредь проводить самостоятельно. Тем более моя предполагаемая сестра не любит публичности и не желает выступать во всевозможных телепередачах. Всё, что она хочет, — дружить со мной, с братом Артёмом и сестрой Марией (официальными детьми Годовикова. — NEWS.ru). А также с Валерией, дочерью его жены Людмилы, которую он считал родной. Наш папа заслужил, чтобы его дети общались. Он на небесах будет просто счастлив, — уверен Кормилицин.

О факте своего родства с Николаем Годовиковым, который умер в 2017 году, петербуржец Алексей Кормилицин заявил спустя четыре года после смерти актера. В одном из выпусков программы «Пусть говорят» Алексей встретился с законнорождённым сыном Годовикова — Артёмом. Тест ДНК не подтвердил их 100-процентное родство, зато с племянницей Годовикова — Анной Барановской — Кормилицин, согласно тесту, оказался одной крови. Несмотря на неоднозначные результаты генетической экспертизы, Алексей настаивает, что является родным сыном актера.