Александр Георгиев

Вера Васильева умерла в 97 лет: какой была в молодости и в последние годы

9 августа 2023 в 10:20

Фото: Рыбаков/РИА Новости

Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи «Бенефис», 1978 год