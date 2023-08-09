Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет, сообщили в Московском академическом театре сатиры. Причина смерти не раскрывается.
«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей. О дате прощания будет объявлено дополнительно», — говорится сообщении театра.
Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. Она была старейшей из живущих народных артистов СССР после актрисы Юлии Борисовой, которая скончалась на 99-м году жизни 8 августа.
Свою первую роль Вера Васильева сыграла в 1947 году в фильме «Сказание о земле Сибирской». Всего в фильмографии артистки более 40 ролей в кино. Самые популярные фильмы с ее участием — «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Карнавал», «Чук и Гек», «Женатый холостяк» и «Выйти замуж за капитана».
Какой была Вера Васильева в молодости и в последние годы — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской». Шофер Яша Бурмак — артист Борис Андреев, Настенька — артистка Вера Васильева, 1947 год
Фото: РИА Новости
Кадр из кинофильма «Чук и Гек». 1953 год. Режиссер Иван Лукинский. В роли мамы — актриса Вера Васильева, 1953 год
Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости
Актеры Вера Васильева и Борис Тенин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» в постановке Московского театра сатиры, 1958 год
Фото: Хенкин/РИА Новости
Сцена из спектакля Московского академического театра сатиры «Четвертый позвонок» по пьесе М. Ларни в постановке Д. Тункеля. Джоан Лоуфорд — Вера Васильева, Джерри Финн — Борис Рунге, 1961 год
Фото: Пищальников/РИА Новости
Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке Валентина Плучека. В роли графини — заслуженная артистка РСФСР Вера Васильева (справа), 1967 год
Фото: Владимир Акимов/РИА Новости
Актриса Театра сатиры Вера Васильева и актрисы МХАТа Татьяна Эккель и Дина Коча (слева направо) после спектакля, 1988 год
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле «Реквием по Радамесу »