Васильев объяснил отсутствие мужчин на «Модном приговоре»

https://static.news.ru/photo/5f444fe8-71bb-11eb-aa9a-96000091f725_660.jpg Александр Васильев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Модный приговор» не приглашают мужчин, потому что эти передачи имеют самый низкий рейтинг, ответил на вопрос NEWS.ru ведущий программы Александр Васильев.

Самый плохой рейтинг — когда мы приглашаем мужчин. Самый хороший — когда мы переодеваем полных женщин. Как только переодевают стройняшку, переключают на другой канал. Большинство россиянок страдают лишним весом из-за неправильного питания: тортики, картофель, мучное — база нашего питания, — отметил Васильев.

Также ведущий программы сказал, что телезрителей интересует драма и это даёт «Модному приговору» высокий рейтинг.

Мы в основном выбираем полненьких, с трудной судьбой. Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все! Потому что такие истории находят отклик в сердцах зрителей. Нравится драма. Рейтинг — это реклама, а телевидение живёт только за счёт рекламы, — подчеркнул Васильев.

Кроме того, историк моды заявил, что любого российского мужчину можно выгодно преобразить, потому что они «давно махнули на себя рукой» и не хотят наряжаться.

Ранее NEWS.ru писал, что Васильев предложил идеальные варианты одежды для полных женщин. Это оверсайз и полуприталенные модели, а также одежда с баской.