Варвара объяснила, почему на ТВ и радио не звучат народные песни

ТВ и радио не хотят ставить в ротацию русские народные песни, потому что привыкли к утрированному звучанию такой музыки, рассказала в интервью NEWS.ru певица Варвара.
К сожалению, например, когда предлагаешь радиостанциям песни, где в аранжировке звучат русские инструменты, редакторы говорят, что им русскость не нужна. Почему? Потому что привыкли, что им предложат лубок, — поделилась певица.
Варвара объяснила, что понимает под лубочностью.
У нас, к сожалению, у аранжировщиков нет вкуса: если русское, значит, «оп-ца-ца да дри-ца-ца» и гармошка с колокольчиком. Но это неправда! Русская песня гораздо красивее и глубже, и её можно подавать под другим углом, — сказала Варвара.
При этом певица призвала телеканалы и радиостанции развернуться в сторону русского народного творчества. При этом исполнительница подчеркнула, что на её концерты в большинстве ходят, чтобы послушать именно народную музыку.