Варвара объяснила, почему на ТВ и радио не звучат народные песни

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Вдова Владимира Шаинского Светлана рассказала, как провёл свои последние дни композитор в американской клинике. Музыкант был настолько плох и нуждался в постоянном медицинском уходе, что последние несколько месяцев провёл в медицинском учреждении, куда его была вынуждена отправить семья.

Владимир Шаинский умер на католическое Рождество, 25 декабря 2017 года. За несколько дней до этого у композитора был день рождения — 12 декабря. В этот день я отправилась к нему,...