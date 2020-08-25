В возрасте 19 лет умер YouTube-блогер Лендон Клиффорд

https://static.news.ru/photo/e2b11956-e773-11ea-bda5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cam&Fam/youtube.com

Умер американский блогер и автор YouTube-канале Cam&Fam Лендон Клиффорд. Ему было 19 лет.

Его жена Камрин рассказала, что Клиффорд скончался 13 августа после шести дней, проведённых в коме. После смерти он стал донором крови.

У блогера вместе с женой две дочери, родившиеся в 2017 и 2020 году. Пара вела канал, посвящённый жизни молодой семьи.

Он должен был вести своих дочерей к алтарю. Он должен был умереть от старости вместе со мной. Невозможно описать словами ту боль, которую я чувствую, — написала супруга.

Как писал NEWS.ru, американская актриса Бри Ларсон завела блог на видеохостинге YouTube. В первом видео она объяснила, зачем сделала это.