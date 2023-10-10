В Третьяковской галерее открылась выставка «Николай Рерих»: кадры из музея Посетители увидят более 100 работ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Предпоказ выставки «Николай Рерих» в Новой Третьяковке

В Третьяковской галерее открылась выставка «Николай Рерих» в честь 150-летия со дня рождения художника. Заместитель гендиректора музея по научной работе Татьяна Карпова отметила, что посетители смогут увидеть более 100 различных произведений.

«Наследие мастера актуально как никогда: идеи объединения Востока и Запада. Он сам был своеобразным мостом между азиатской и европейской цивилизациями. Художник очень много сделал для того, чтобы культура Востока была более понятной западному человеку», — рассказала Карпова.

Выставка состоит из двух больших пространств: российского зала и восточного. «Первый оформлен в виде прямоугольника, в основе которого лежит крест, в зеленых тонах. Второй зал имеет циркульную форму, в основе которой лежит Дхармачакра — колесо Сансары, и оформлен в желтом цвете», — сказал архитектор Евгений Асс.

Какие картины можно увидеть на выставке «Николай Рерих» — в фотогалерее NEWS.ru.