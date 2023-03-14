В Театре им. Ленсовета назвали ерундой новости об уходе Боярского

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Представитель Театра им. Ленсовета опроверг сообщения о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский собирается завершить актерскую карьеру. В разговоре ТАСС эту информацию назвали распространившуюся информацию ерундой.

Ерунда. Два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть, — сказал Боярский.

Ранее в СМИ появились сообщения, что актер думает о завершении карьеры в театре. В качестве причин такого решения назывались проблемы со здоровьем у Боярского. В Театре им. Ленсовета он играет в спектаклях «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства».

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что народного артиста России Александра Розенбаума экстренно госпитализировали в Красноярске после сольного концерта. Собеседники канала рассказали, что исполнитель обратился к медикам с жалобой на боли в ноге, позднее у него обнаружили тромб. Врачи экстренно прооперировали артиста.

Позднее народный артист вышел на связь. В своих социальных сетях исполнитель написал, что чувствует себя хорошо.