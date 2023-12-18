В столичном театре отменили спектакль по Акунину Губернский театр отменил спектакль «Приключения Фандорина» по Акунину

Фото: Московский Губернский театр

Московский Губернский театр (МГТ) отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по произведениям Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), запланированные на зиму и весну, сообщается на сайте театра. Решение было принято на фоне того, как Росфинмониторинг включил писателя в реестр террористов и экстремистов.

Спектакль «Приключения Фандорина» <...> 19 января 2024 г. в 19:00, 29 февраля 2024 г. в 19:00, 31 марта 2024 г. в 19:00 отменяется, — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить писателя на терроризм и экстремизм после его интервью пранкерам Вовану и Лексусу. В беседе с пранкерами, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко, Акунин заявил, что он считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.

Издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» после выхода интервью приостановили выпуск и продажи книг Бориса Акунина. Решение объяснили высказыванием прозаика против российской армии и в поддержку Украины.

Акунин в Telegram-канале попрощался с российскими читателями. Он выразил надежду, что расставание с россиянами будет временным — пока они «остаются под властью диктатуры». Прозаик заметил, что разделяет «плохое государство РФ» и «хорошую страну Россию».