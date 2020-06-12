В РПЦ призвали дать детской премии Успенского другое имя

https://static.news.ru/photo/c514eb12-ad7a-11ea-bc79-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Успенский Фото: rgdb.ru

Детскую литературную премию «Большая сказка» лучше назвать каким-то другим именем, а не именем писателя Эдуарда Успенского, учитывая обнародованные факты о его алкоголизме и склонности к домашнему насилию, заявил в разговоре с журналистами глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что переименовать премию стоит в том случае, если слухи об особенностях биографии прозаика получат подтверждение. При этом митрополит отметил, что, к примеру, если улицу называют в честь писателя или художника, это делается для увековечивания памяти о нём именно как о творческой фигуре. Таким образом художник получает награду не за свою личную жизнь, а за свои профессиональные достижения.

Однако, заметил Иларион, детскую премию имени Успенского будет всё труднее присуждать и обходиться при этом без скандала, учитывая всплывшие факты. Особенно проблемы могут возникнуть, если эта тема станет и дальше обсуждаться в СМИ.

Поэтому, может быть, в данной ситуации стоило бы подумать о каком-то другом имени, — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, дочь Успенского Татьяна написала открытое письмо. В нём она попросила не называть именем отца литературную премию Российской государственной детской библиотеки. Женщина заявила, что «грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой» в жизни детского писателя. Татьяна Успенская утверждает, что отец принуждал изображать счастливую семью, а «показная идиллия» стала нормой для близких.