В России снимут сериал к 125-летию со дня рождения Фаины Раневской

В России приступили к съёмкам сериала, рассказывающего о жизни советской актрисы Фаины Раневской. Драму из восьми серий снимет Star Media по заказу Первого канала.

Съёмки сериала «Фаина» приурочены к 125-летию со дня рождения легендарной артистки, юбилей которой будут отмечать в августе 2021 года. Авторы картины расскажут, какой была настоящая Раневская, вне камер.

Режиссёр Дмитрий Петрунь заявил, что сериал покажет, как важно быть честным и по отношению к себе, и к близким.

Это история о человеческом выборе. Каждый день мы совершаем тот или иной выбор. Но как его сделать правильно, как не ошибиться, что влияет на этот выбор и что за ним стоит? — отметил он.

Петрунь рассказал, что актрису на главную роль выбирали несколько месяцев из сотен претенденток. В результате была утверждена Мариэтта Цигаль-Полищук, известная по съёмкам в сериалах «Крылья империи» и «Таинственная страсть».

По словам артистки, авторы драмы не ставили задачу воплотить на экране настоящую легенду, показать портретное сходство с Раневской. Глупо и пытаться на это претендовать, отметила Цигаль-Полищук.

Это просто невозможно, ведь она была такая одна, уникальная и неповторимая, и таких, как она, больше не будет. Мы создаём историю и некий образ, основанный на нашем восприятии её характера, жизни, ролей, — сказала она.

Ранее мультимедийный сервис Okko объявил о начале съёмок второго, заключительного сезона сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.