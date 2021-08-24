В Петербурге поставят памятник рокеру Башлачёву

В Санкт-Петербурге поставят памятник известному советскому рок-музыканту Александру Башлачёву. Решение поддержала комиссия по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Изначально идею предложила строительная компания, которая представила проект по установке монумента в сквере на Свердловской набережной. Позже запрос перенаправили в профильную комиссию Общественной палаты, где он был поддержан.

Мы считаем целесообразной установку памятника, посвящённого поэту и музыканту Александру Башлачёву в связи с тем, что он увековечивает память о ярком представителе отечественной рок-культуры, жизнь и творчество которого непосредственно связаны с нашим городом и, в частности, с Охтой, — говорится в сообщении.

Отливка статуи уже завершена. Как надеется скульптор Мария Иванова-Очерет, памятник будет украшать город уже в этом году.

Башлачёв прославился как один из наиболее известных представителей советского андеграунда. Поэт также входил в Ленинградский рок-клуб. За свою жизнь он написал чуть более 100 стихотворений.

Ранее сообщалось, что Настасья Самбурская отреагировала на снос памятника первому космонавту в истории человечества Юрию Гагарину на Сахалине. Монумент накануне нашли в куче мусора.