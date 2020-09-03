В Москве вручили премию «Книга года»

https://static.news.ru/photo/7dfe5750-edca-11ea-84bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

На Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) вручили премию национального конкурса «Книга года — 2020». Гран-при получила серия «Библиотека литературы Древней Руси» в 20 томах.

В номинации «Проза года» лидером стал психологический роман «Концертмейстер» Максима Замшева, сообщает РИА Новости. Захар Прилепин получил награду за книгу «Есенин» из серии ЖЗЛ в номинации Humanitas.

Очень классно жить в такое время, когда выходит такое количество книг, мы, наверное, единственная страна, которая выходит из этого ужаса через книгу, — цитирует агентство слова Замшева.

В категории «Поэзия года» победил сборник стихотворений Олега Чухонцева «И звук и отзвук: из разных книг». Подарочное издание книги Александры Литвиной и Ани Десницкой «Транссиб. Поезд отправляется» удостоилось приза в номинации «Детям XXI века». В категории «Поколение Z» жюри отметило серию книг для подростков «Рассказы Волчка».

Энциклопедия «Якутский холод» оказалась лучшей в номинации Non-fiction. Серия книг «Материалы к биографии» о художниках Владимире Конашевиче, Татьяне Мавриной, Владимире Милашевском, поэте Велимире Хлебникове получила приз в категории «Art-книга».

К 75-летию окончания Великой Отечественной войны диплом жюри получил интернет-портал «Война и жизнь».

ММКЯ открылась в 33-й раз 2 сентября. В рамках ярмарки пройдут встречи с Михаилом Познером, Алексеем Ивановым, Александром Цыпкиным и Михаилом Елизаровым. Кроме того, свои новые книги представят Фредерик Бегбердер, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин и Януш Леон Вишневский, писал NEWS.ru.