В Москве открылась II выставка‑форум «Уникальная Россия» в Гостином Дворе

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева похоронили сегодня, 1 февраля, на Троекуровском кладбище рядом с могилой его жены Нины, с которой он прожил более 50 лет. Прощание с ним прошло в Центральной клинической больнице. Актёр, прославившийся ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий» и других, умер 30 января на 86-м году жизни.