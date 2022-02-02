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В Москве открылась II выставка‑форум «Уникальная Россия» в Гостином Дворе
Культура

В Москве открылась II выставка‑форум «Уникальная Россия» в Гостином Дворе

19:46, 02 февраля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Вторая художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия» открылась сегодня, 2 февраля, в выставочном центре «Гостиный Двор». На ней выставлено множество арт-проектов из различных сфер: скульптура, живопись, архитектура, ювелирное искусство, народные художественные промыслы, историко-музейная экспозиция, фотография и антиквариат. Помимо этого, участники смогут посетить деловые встречи и мастер-классы, насладиться интерактивными инсталляциями и концертами, а фанаты фешен-индустрии имеют шанс поприсутствовать на показе мод. Мероприятие открывает собой культурную составляющую 2022 года — Года культурного наследия народов России — и продлится до 13 февраля.

Участники танцевального коллектива выступают на открытии выставки «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники танцевального коллектива выступают на открытии выставки «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники танцевального коллектива выступают на открытии выставки «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники танцевального коллектива выступают на открытии выставки «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники танцевального коллектива выступают на открытии выставки «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники танцевального коллектива выступают на открытии выставки «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники танцевального коллектива выступают на открытии выставки «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники танцевального коллектива выступают на открытии выставки «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники танцевального коллектива выступают на открытии выставки «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники танцевального коллектива выступают на открытии выставки «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Участники танцевального коллектива выступают на открытии выставки «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

Художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия»

Артём Соболев/NEWS.ru

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