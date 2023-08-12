В Москве началось прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крестница народной артистки СССР Веры Васильевой Дарья Милославская

В столичном Театре сатиры началась церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой. Актрису пришли проводить в последний путь не только поклонники, но и коллеги по цеху такие как заслуженный артист России Александр Олешко, народный артист России Юрий Васильев и другие.

Народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.

Васильева ушла из жизни 9 августа. Она родилась 30 сентября 1925 года, окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Васильева снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры она играла с 27 марта 1948 года и отдала ему 75 лет, полюбившись зрителям ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертью актрисы и заявил, что ее кончина стала невосполнимой утратой для всей культуры России. По его словам, талантом, мудростью и открытостью артистки восхищались миллионы. Именно такой она останется в памяти близких, друзей и коллег, добавил президент. Васильева, по словам президента, отличалась по-настоящему ярким и самобытным дарованием.