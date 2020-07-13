В Minecraft появится копия Царицынского дворца

https://static.news.ru/photo/863a0058-c4fe-11ea-8b57-fa163e074e61_660.jpg Фото: tsaritsyno-museum.ru

Руководство музея-заповедника «Царицыно» решило создать в видеоигре Minecraft копию Большого дворца, находящегося на территории парка. Администрация ищет волонтёров на проект.

Идея воссоздать памятник архитектуры в игре-песочнице принадлежит самому руководству. Всем желающим предлагают заполнить на сайте специальную анкету до 19 июля и дождаться ответа от организаторов.

Мы придумали это проект, когда ещё не было понятно, как долго продлится карантин. Мы хотели, чтобы, даже соблюдая режим строгой самоизоляции, все желающие могли гулять по «Царицыну» и любоваться великолепным архитектурным ансамблем — дворцами, построенными великими русскими архитекторами Василием Баженовым и Матвеем Казаковым, — говорится в сообщении адмистрации.

Авторы идеи выразили мнение, что полюбить архитектуру можно полюбить только «хорошо узнав её».

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