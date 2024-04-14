В Донецке умерла известная 41-летняя балерина Звезда донецкого балета Александра Ежунова скончалась на 42-м году жизни

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В Донецке скончалась балерина музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Александра Ежунова, сообщила художественный руководитель учреждения Наталья Волкова на странице в соцсети «ВКонтакте». Известная в городе артистка умерла в возрасте 41 года. Причины смерти неизвестны.

Сегодня (13 апреля. — NEWS.ru) коллектив театра потрясен трагическим известием. Молодая, талантливая артистка балета Александра Ежунова скоропостижно ушла из жизни, — написала Волкова.

Ежунова являлась выпускницей Донецкого училища культуры. Через год после окончания учебы она стала артисткой местного МДТ. За свою 20-летнюю карьеру Ежунова сыграла более чем в 40 постановках.

Ранее сообщалось, что в Польше скончался актер театра и кино Гжегож Минкевич. За свою карьеру он сыграл более 150 ролей. Артист ушел из жизни в возрасте 80 лет. Минкевич играл в фильмах «Банда», «Мир ужаса», «Алхимик». Российскому зрителю он хорошо знаком по киноленте «Кентервильское привидение».

До этого стало известно о смерти заслуженного артиста России и дрессировщика Андрея Клыкова. Он скончался на 58-м году жизни. Широкую популярность актер обрел благодаря роли в сериале «Улицы разбитых фонарей».