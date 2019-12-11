В честь музыканта Виктора Цоя назвали новый вид панцирного клеща из Малайзии.
Имя Trachyoribates viktortsoii насекомому дал российский биолог Сергей Ермилов,
Клещи нового вида обитают в тропических лесах Малайзии. Их обнаружили зоологи из Словакии, которые передали собранные образцы в ТюмГУ для идентификации.
Биолог объяснил, что назвал клеща в честь музыканта, потому что музыка группы «Кино» имела для него особое значение, и он до сих пор слушает песни Цоя во время работы.
Ранее считалось, что к роду Trachyoribates относится всего два вида клещей, обитающих в Индомалайском регионе и в Новой Гвинее. Теперь же учёным известен и третий вид.
Как писал NEWS.ru, сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр заявил, что он и его семья никак не могут повлиять на восстановление стены на Арбате, которая посвящена памяти его отца.
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