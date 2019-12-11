https://static.news.ru/photo/14f32a48-1c19-11ea-bb64-fa163e074e61_660.jpg Фото: utmn.ru

В честь музыканта Виктора Цоя назвали новый вид панцирного клеща из Малайзии.

Имя Trachyoribates viktortsoii насекомому дал российский биолог Сергей Ермилов, говорится на сайте Тюменского государственного университета (ТюмГУ) со ссылкой на статью в научном журнале Systematic & Applied Acarology .

Клещи нового вида обитают в тропических лесах Малайзии. Их обнаружили зоологи из Словакии, которые передали собранные образцы в ТюмГУ для идентификации.

Биолог объяснил, что назвал клеща в честь музыканта, потому что музыка группы «Кино» имела для него особое значение, и он до сих пор слушает песни Цоя во время работы.

Ранее считалось, что к роду Trachyoribates относится всего два вида клещей, обитающих в Индомалайском регионе и в Новой Гвинее. Теперь же учёным известен и третий вид.

Как писал NEWS.ru, сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр заявил, что он и его семья никак не могут повлиять на восстановление стены на Арбате, которая посвящена памяти его отца.