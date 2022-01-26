В администрации президента назвали причину гибели индустрии детского кино

Экономическая база индустрии детского кино в России в настоящее время подорвана, в том числе из-за отсутствия рекламы в детских фильмах, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков в ходе Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка. По его словам, запрет на рекламу в демонстрации детских фильмов привёл к отсутствию заинтересованности каналов в трансляциях и съёмках.

Новиков пояснил, что при демонстрации детских фильмов можно было бы рекламировать подходящие товары, мотивируя эфирные каналы ставить такие продукты в свою программную ветку. Сейчас же этого не происходит, а поколение специалистов, занимавшихся детским кино, ушло, хотя в России продолжает развиваться отрасль анимации.



В Фонде кино [в 2019 году] был выделен специально по решению президента 1 млрд рублей на создание [детского] контента. К сожалению, конкурс сценариев не увенчался успехом, не оказалось у нас достойных сценариев для производства детских фильмов, — добавил Новиков.

Ранее российский фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» был признан самым кассовым в трилогии, собрав в России в прокате 2,052 млрд рублей. Фильм посмотрело свыше 6,6 млн зрителей. Бюджет третьей части трилогии составил 454,2 млн рублей, из них 100 млн выделено Фондом кино на возвратной основе. Предыдущая часть трилогии «Последний богатырь: Корень зла» собрала в итоге 2,048 млрд рублей.