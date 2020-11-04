Ушёл из жизни композитор театра и кино Фаустас Латенас

https://static.news.ru/photo/45321b0e-1e86-11eb-97db-fa163e074e61_660.jpg Фаустас Латенас Фото: vakhtangovtheatre/facebook.com

В ночь на 4 ноября в Литве скончался знаменитый композитор театра и кино Фаустас Латенас. Ему было 64 года.

О печальном известии сообщила пресс-служба Вахтанговского театра. В некрологе подчёркивается, что музыка Латенаса была «голосом театра».

Соавтор, сотворец спектаклей Римаса Туминаса и Эймунтаса Някрошюса. Его музыка стала доминантой многих Вахтанговских постановок, — говорится в сообщении.

Фаустас Латенас работал до последнего. Отмечается, что недавно он завершил работу над музыкальными темами для будущей премьеры «Ромула Великого», а также готовил материал для «Войны и мира».

Композитор сотрудничал с рядом известных режиссёров, в том числе с Юрием Бутусовым и Владимиром Мирзоевым. Кроме того, он занимался политической деятельностью. В Литве он в разное время занимал должность замминистра культуры, являлся госсоветником правительства по вопросам культуры. В России он был атташе по культуре посольства Литвы в 2011–2012 годах.

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