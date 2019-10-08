https://static.news.ru/photo/6bb88416-ea0c-11e9-bc41-fa163e074e61_660.jpg Инна Широкова Фото: vk.com/m.busareva

Заслуженный художник РСФСР Инна Широкова умерла в Кирове на 83-м году жизни. По данным городской администрации, смерть наступила 4 октября, но известно об этом стало только сейчас.

Как сообщает издание progorod43 , церемония прощания с Широковой состоится 9 октября в здании Вятского регионального отделения Союза художников РФ.

Инна Алексеевна оставила в наследство землякам галерею портретов современников: деятелей культуры, художников, артистов, врачей, мастеров народных промыслов, — заявили в администрации Кирова.

На сайте « Галерея Широковых » указано, что художница за 45 лет творческой деятельности написала сотни произведений, была участницей многочисленных областных, республиканских, всесоюзных и международных выставок. Её персональные смотры проходили в Москве, Петербурге, Вологде, Костроме, Ярославле, Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке и других городах.

Родилась Широкова 1 июня 1937 года в Кирове, в семье художников Фаины Шпак и Алексея Широкова. Училась в Горьковском художественном училище.

В 1961 году вернулась в Киров, стала работать в местных художественно-производственных мастерских.

Член Союза художников СССР с 1968 года. Звание «Заслуженный художник РСФСР» получила в 1987 году.

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