Заслуженный художник РСФСР Инна Широкова умерла в Кирове на 83-м году жизни. По данным городской администрации, смерть наступила 4 октября, но известно об этом стало только сейчас.
Как сообщает издание
Инна Алексеевна оставила в наследство землякам галерею портретов современников: деятелей культуры, художников, артистов, врачей, мастеров народных промыслов, — заявили в администрации Кирова.
На сайте «
Родилась Широкова 1 июня 1937 года в Кирове, в семье художников Фаины Шпак и Алексея Широкова. Училась в Горьковском художественном училище.
В 1961 году вернулась в Киров, стала работать в местных художественно-производственных мастерских.
Член Союза художников СССР с 1968 года. Звание «Заслуженный художник РСФСР» получила в 1987 году.
Как писал News.ru, музыкант и один из основателей группы Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщили члены коллектива 38 Special, в котором он выступал в качестве басиста.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен