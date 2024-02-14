Умерла Виктория Островская: как роль у Гайдая лишила ее сцены

Фото: Кавашкин Борис/ТАСС

Виктория Островская

Умерла актриса Виктория Островская. Какими ролями она запомнилась зрителям, чем занималась, кроме съемок в кино?

Что известно о смерти Островской

13 февраля актриса ушла из жизни в возрасте 85 лет. Причина скоропостижной кончины пока неизвестна. Трагическую новость сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

«Ушлa Виктория Островская. <...> Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного», — написал шоумен, не раскрывая подробностей.

К посту телеведущий прикрепил фотографию с Островской, которая однажды стала гостем его программы. На снимке Малахов приобнимает женщину. Несмотря на возраст, Островская хорошо выглядела на съемках: на ее лице был легкий макияж, а одета она была в черное обтягивающее платье, препоясанное ремнем, и сапоги на каблуке. Лаконичный образ дополняли аксессуары: крупные серебряные серьги и браслет, а также длинная нитка жемчуга.

Какими ролями запомнилась Островская

Дебютной ролью актрисы стала турецкая путана в комедии «Бриллиантовая рука». Благодаря игре Островской фраза «Цигель, цигель, ай-лю-лю» стала крылатой — представители нескольких поколений произносят ее, когда хотят поторопить кого-нибудь. При этом конкретного перевода у этой фразы нет — смысл понятен исключительно из жестов участников сцены.

Малахов рассказал, что Островская попала в кино без проб. Ассистент режиссера Леонида Гайдая заметил девушку прямо на улице и сразу же повел к начальнику, ведь тому нужна была яркая артистка.

Однако образ путаны сыграл с Островской злую шутку, пишет StarHit. Зрители не воспринимали актрису в других ролях, поэтому ей пришлось оставить профессию. В отчаянии Островская начала работать уборщицей.

«И вдруг срыв. Жуткая депрессия. Накопилось! Материальные мучения, смена профессий, неудача в кино, маленький ребенок, больная мама. От всего этого хотелось покончить с собой. Слезы лились как из ведра. За три недели похудела на 13 килограммов», — вспоминала артистка в передаче Малахова.

Следующей ролью стал эпизод в фильме «Старый знакомый». В картине она сыграла девушку, стоящую под душем. На этом карьера девушки в советской киноиндустрии закончилась.

Чем занималась Островская после карьеры в кино

Актриса оказалась в гостях в программе Малахова неслучайно. Сам телеведущий рассказал, что среди знакомых ходили слухи, что родные под конец жизни бросили Островскую на произвол судьбы, оставив коротать век в полной нищете.

В юности женщина мечтала об актерской профессии и поступила в театральный институт, но была исключена из комсомола, из-за чего лишилась возможности получить высшее образование. Еще несколько лет она пыталась найти себя в профессии, но жизненные обстоятельства вынудили ее оставить мечты о карьере в кино.

Большую часть жизни она работала не по специальности. До съемок в «Бриллиантовой руке» Островская некоторое время была диспетчером на автобазе.

Островская была актрисой Днепропетровского академического театра русской драмы им. М. Горького и Сызранского драматического театра.

Более 30 лет она проработала библиотекарем в отделе искусств Российской государственной библиотеки. Кроме того, она была тренером-инструктором по аэробике, кинезитерапии в одном из оздоровительных центров в Москве — Центре кинезитерапии доктора С. М. Бубновского, сообщает «Кино-Театр.ру». Выбор был неслучаен, ведь у самой артистки ранее диагностировали позвоночную грыжу, спасением от которой стал спорт.

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