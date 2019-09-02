https://static.news.ru/photo/29efbb42-ce34-11e9-ac17-fa163e074e61_660.jpg Зинаида Славина Фото: Мудрац Александра/ТАСС

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла в Москве на 80-м году жизни.

После продолжительной болезни скончалась Зинаида Славина. Она умерла сегодня в 3 часа ночи, это нам подтвердил её муж, — передаёт сообщение пресс-службы театра «Содружество актёров на Таганке» «Интерфакс».

Прощание с актрисой пройдёт в театре. Информации о дате и времени похорон пока нет.

Как ранее писал News.ru, умер художественный руководитель театра «Студия-69» и Театральной мастерской Греческого культурного центра Георгий Червинский. Он скончался в понедельник, 2 сентября, на 74-м году жизни.