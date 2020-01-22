В возрасте 77 лет умер участник комедийного коллектива «Монти Пайтон» валлиец Терри Джонс.
Семья Джонса подтвердила в официальном заявлении, что он скончался вечером 21 января. В этот момент с ним находилась его жена,
В 2016 году стало известно, что комик страдает тяжёлой формой деменции — прогрессирующей афазией, из-за которой у него начались нарушения речи.
В конце декабря 2019 года стало известно о кончине на 76-м году жизни музыканта Нила Иннеса, который был известен по работе с «Монти Пайтон».
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