https://static.news.ru/photo/faba9348-3d18-11ea-8fb7-fa163e074e61_660.jpg Терри Джонс Фото: Alex Christofides/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В возрасте 77 лет умер участник комедийного коллектива «Монти Пайтон» валлиец Терри Джонс.

Семья Джонса подтвердила в официальном заявлении, что он скончался вечером 21 января. В этот момент с ним находилась его жена, сообщает Sky News.

В 2016 году стало известно, что комик страдает тяжёлой формой деменции — прогрессирующей афазией, из-за которой у него начались нарушения речи.

В конце декабря 2019 года стало известно о кончине на 76-м году жизни музыканта Нила Иннеса, который был известен по работе с «Монти Пайтон».