Умер писатель Борис Мазихов

Умер российский писатель и журналист Борис Мазихов. Ему был 81 год.
О его смерти сообщил Союз журналистов Кабардино-Балкарии в Instagram.
Более 30 лет Борис Мазихов возглавлял Союз журналистов КБР, в течение 15 лет был главным редактором газеты «Ленин гъуэгу», а до этого — заведующим сектором печати, радио и телевидения обкома КПСС, — говорится в сообщении.
Автор был лауреатом премии Союза журналистов России, а также удостоен званий «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный журналист КЧР», «Заслуженный журналист республики Адыгея» за заслуги в области культуры, активную работу в журналистике.
Мазихов написал около полутора десятка книг художественной прозы, которые были изданы в Нальчике и Москве. Произведения были переведены турецкий и арабский языки.
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