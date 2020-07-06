Умер писатель Борис Мазихов

https://static.news.ru/photo/e8558f04-c031-11ea-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: kbrria.ru

Умер российский писатель и журналист Борис Мазихов. Ему был 81 год.

О его смерти сообщил Союз журналистов Кабардино-Балкарии в Instagram.

Более 30 лет Борис Мазихов возглавлял Союз журналистов КБР, в течение 15 лет был главным редактором газеты «Ленин гъуэгу», а до этого — заведующим сектором печати, радио и телевидения обкома КПСС, — говорится в сообщении.

Автор был лауреатом премии Союза журналистов России, а также удостоен званий «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный журналист КЧР», «Заслуженный журналист республики Адыгея» за заслуги в области культуры, активную работу в журналистике.

Мазихов написал около полутора десятка книг художественной прозы, которые были изданы в Нальчике и Москве. Произведения были переведены турецкий и арабский языки.

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