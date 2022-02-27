Умер бессменный ведущий радиопередачи «Встреча с песней» Виктор Татарский

Сегодня в возрасте 82 лет из жизни ушёл Виктор Витальевич Татарский, легенда советского радиовещания и бессменный ведущий программы «Встреча с песней». О его кончине сообщил Telegram-канал «Радио России», причина смерти не уточняется.

Человек, без которого трудно представить Радио России. Виктор Татарский работал до последнего дня. Ему было 82 года. Скорбим, — говорится в заявлении.

Татарский родился в Ленинграде в 1939 году. Выпускник театрального училища им. Щепкина, на радио он работал с 1967 года.

Помимо «Встречи с песней», он принял участие в таких проектах, как «Музыкальный глобус», «Запишите на ваши магнитофоны» и «На всех широтах». С 1996 до 2003 года вёл телевизионную программу «История одного шедевра» на ОРТ, в которой рассказывал об экспонатах московских музеев.

Татарский также отметился работой в кинематографической сфере: он участвовал в озвучке фильмов Федерико Феллини «Восемь с половиной» и «Амаркорд», а также «Кабаре» Боба Фосса.

За свою карьеру ведущий получил звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста Российской Федерации за вклад в искусство.

13 февраля скончалась актриса дубляжа Маргарита Корабельникова. Голосом заслуженной артистки РСФСР говорили медвежонок Умка, Пьеро из «Приключений Буратино», Вовка из «Возвращения блудного попугая» и многие другие герои мультфильмов.