https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Советский и российский актёр Александр Числов скончался в больнице. Звезда сериала «Папины дочки» умер на 55 году жизни.

О смерти артиста сообщил его друг Денис Сердюков. По предварительным данным, причиной смерти стало обострение пневмонии. С этим диагнозом его ранее госпитализировали в отделение интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках. Также артист болел ВИЧ, передаёт « Пятый канал ».

Числов снялся в эпизодах почти 150 фильмов. Наибольшую известность ему принёс сериал «Папины дочки», «Сто дней до приказа» и «Человек из будущего».

Ранее News.ru писал, что киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни.