https://static.news.ru/photo/bcabaeb6-629c-11eb-8e5a-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Василий Лановой был признан на собственной родине диссидентом с подачи режима Порошенко и остался им при Зеленском. Актёра лишили родины, несмотря на то, что его семья родом из Одесской области и войну он пережил у деда на Украине.

Родители Ланового переехали в Москву в 1931 году. В 1941 году будущего актёра отправили на каникулы к бабушке и дедушке, где его и застала Великая Отечественная война. Родителей Василий Семёнович увидел только через три года, вспоминает историю народного артиста «Страна.ua».

Последний раз Лановой был на Украине в 90-х. А после 2014 года не появлялся на родине, так как его об этом просили родственники, опасаясь за его жизнь. Они говорили артисту, что его «убьют и не извинятся». Актёр не раз с горечью говорил, что стал иностранцем на собственной родине. как и его жена Ирина.

Я ненавижу любой национализм — как российский, так и украинский, — подчёркивал Лановой.

Именно поэтому он отказался сниматься в фильме «Богдан Хмельницкий», где русских выставляют варварами. Поэтому украинские власти внесли его в список «врагов» на сайте «Миротворец». Лановому вменили участие в «антиукраинских мероприятиях» и председательство в попечительском совете «Бессмертного полка». Также актёру припомнили, что он подписал письмо в поддержку Путина по Украине и Крыму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прощание с народным артистом СССР Василием Лановым будет организовано в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Там актёр служил с 1957 года.