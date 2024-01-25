Украина, уехавшие артисты, тренинги: где сейчас актер Даниил Спиваковский

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Даниил Спиваковский

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что актер говорил про спецоперацию?

Чем известен Спиваковский

Даниил Спиваковский родился 28 августа 1969 года в Москве. Получил первое образование в Московском университете на факультете психологии, второе — в ГИТИСе.

«Мне просто повезло, что я учился в ГИТИСе. Он расположен совсем недалеко от здания психфака. Так что „забеги“ выходили на короткие дистанции. Иногда сдавал два экзамена в один день. Хотя приходилось несладко. Пожаловаться театральным педагогам на усталость и хронический недосып было нельзя. Ведь все они ревностно относятся к профессии и не любят, когда будущие актеры „распыляются“», — вспоминал он.

Спиваковский работал в театре имени Владимира Маяковского. В кино он дебютировал в 1991 году в картине «Мигранты». Также актер играл в проектах «Зависть богов», «Воровка», «Две судьбы», «Зачем тебе алиби?», «Есенин», «Звезда эпохи», «Танго любви», «Королев», «1612», «Обитаемый остров», «Офицеры-2», «Одержимый», «Товарищ Сталин», «Утомленные солнцем — 2», «День Додо», «Умельцы», «Мужики и бабы», «Воротничок», «Анатомия убийства», «Горе от ума», «Казнь», «Раневская» и других.

Всего в фильмографии Спиваковского более 120 работ.

Что известно о личной жизни Спиваковского

Первой супругой Даниила Спиваковского была актриса Анна Ардова. Их брак продлился чуть меньше года.

Затем на протяжении нескольких лет Спиваковский встречался с актрисой Олесей Судзиловской. После расставания им удалось остаться друзьями.

Спустя время артист женился на молодой стюардессе по имени Светлана. На тот момент девушке было 19 лет. В браке родились дочь и трое сыновей.

«Главное, что любовь — это совместная работа над отношениями, а не ежесекундная влюбленность эгоистов», — рассуждал актер.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Даниил Спиваковский

Что Спиваковский говорил про спецоперацию

Даниил Спиваковский подчеркивал, что является патриотом. Примером мужества для него всегда был дедушка, летчик-испытатель, который рассказывал ему о войне и своих полетах.

«Я даже в школе писал сочинение про своего деда. Победа в Великой Отечественной войне — это очень важная для нас тема. Мы должны передавать это своим детям. Помимо актерской деятельности, я выпустил еще три курса как мастер. <...> На каждом курсе у меня есть военный спектакль. Это мой принцип. Я рассказываю о величии советского, русского, российского солдата, а об этом надо говорить всегда. Надо спасать друг друга, надо спасать людей, надо спасать Украину», — высказывался Спиваковский в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Что Спиваковский говорил про уехавших артистов

По мнению Даниила Спиваковского, все уехавшие артисты должны ответить за свои слова. Он считает, что на знаменитых людях лежит особая ответственность.

«Мы — публичные люди, мы выходим на сцену, снимаемся. Мы должны быть в курсе всего происходящего, идти в ногу со временем, со своей страной, со своими зрителями. Хотя идти в ногу со своей страной должен каждый человек, независимо от того, чем он занимается», — уверен актер.

Чем сейчас занимается Спиваковский

Даниил Спиваковский продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Поздняя любовь», «Ищу мужа», «Вредные привычки» и «Искуситель».

В 2023 году артист снялся в проектах «МаскЕрад», «Метод уборщицы» и «Отмороженные». В скором времени также должны выйти картины «Александр I», «9 секунд» и «Ректор».

Помимо съемок, Спиваковский ведет тренинги по актерскому мастерству и преподает в Московском Институте Телевидения и Радиовещания (МИТРО).

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