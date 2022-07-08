«Ты бросила фонд и детей»: Шиловский отчитал Хаматову за отъезд из России Народный артист РСФСР Шиловский заявил, что Хаматова бросила подопечных фонда «Подари жизнь»

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Всеволод Шиловский

Уехав из России в Латвию на фоне спецоперации на Украине, актриса Чулпан Хаматова «плюнула на мать и отца». Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Он заявил, что Хаматова «бросила» подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь» из-за отсутствия внутренней культуры.

Для меня это (отъезд из страны на фоне спецоперации. — NEWS.ru) называется плюнуть на мать, на отца. Да, бывают такие у нашей Родины периоды, когда ты здесь должен приносить пользу поступками, а не воплями, — сказал Шиловский.

Артист признался, что ему «плевать» на то, как сложится карьера Чулпан Хаматовой за границей. Большее сожаление у него вызывает судьба больных детей — подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь», деятельностью которого руководила актриса до отъезда из России.

Какой фонд был! Детям помогал! Это же самое святое. Маленькая моя, что же ты делаешь? Ты же боролась за этот фонд и за детей. И ты их бросила. Хаматова не одна такая, есть и другие. Почему так поступили? От отсутствия внутренней культуры, — считает Шиловский.

Ранее эстрадный певец Олег Газманов раскритиковал действия российских знаменитостей, которые уехали из страны после объявления военной операции на Украине и негативно высказались о России. Он рассказал, что таким образом они пытаются «получить подачку от принимающей стороны». В частности, объектом осуждения музыканта стала актриса Чулпан Хаматова. Он заявил, что «тявкать на свою Родину — это предать свою мать».