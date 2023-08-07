«Тело пролежало год и мумифицировалось»: что известно о смерти Джимбиновой

Фото: vakhtangov.ru

Светлана Джимбинова

Режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в ее московской квартире. Тело знаменитости пролежало там больше года и мумифицировалось. Какими были последние годы жизни деятеля искусства и что известно о смерти?

Чем была известна Светлана Джимбинова

Соседи артистки заволновались о ней, поскольку давно ее не видели. После неудачных попыток дозвониться и достучаться до режиссера, они вызывали полицию. Когда сотрудники вскрыли дверь и квартиру Джимбиновой на Университетском проспекте в Москве, то нашли мумифицированный труп постановщицы. Согласно экспертизе, смерть наступила примерно в начале 2022 года.

Джимбиновой было 82 года. За ее плечами — шесть спектаклей в театре им. Евгения Вахтангова, а также фильмы-спектакли такие, как «Золушка», «Кот в сапогах» и «Про Ивана-не-Великана». Она была третьей супругой советского актера и главного режиссера Театра имени Е. Б. Вахтангова Рубена Симонова. Он был старше жены на 40 лет и умер еще в 1968 году. Еще один родственник постановщицы, брат Станислав, скончался семь лет назад. Он был литературоведом и составителем антологий «Американская поэзия XIX–XX вв. в русских переводах», а также кандидатом филологических наук. Отец Джимбиновых — Бембя Окунович, народный поэт Калмыкии.

Какой была реакция коллег на новость о смерти режиссера

Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок отметил, что не имел никаких контактов с Джимбиновой, поскольку она ушла из театра еще в конце 1970-х годы. В тот же момент знаменитость оборвала связи со всеми коллегами.

«Еще когда я пришел в театр им. Вахтангова, я слышал эту фамилию, но даже со старожилами нашего театра она не поддерживала никакие отношения. Это трагедия, безусловно. Не так давно мы с сотрудниками разговаривали, и снова всплыла ее фамилия, и кто-то мне сказал, что она уехала в Казахстан», — вспомнил Крок.

По его словам, «в театре была устойчивая версия того, что Джимбинова уехала на родину и там что-то делает». Директор театра добавил, что невозможно было связаться с постановщицей, так как она не стремилась поддерживать связь с коллегами после ухода из театра.

Кто еще из знаменитостей умер в 2023 году

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. В этот день его доставили в больницу Щелкова с внутренним кровотечением. Позже он умер в реанимации. Долгое время модельер страдал от болезни Паркинсона. Его коллега по цеху, модельер Валентин Юдашкин, умер 21 мая на 60-м году жизни. В 2016 году у модельера диагностировали рак почки, а после метастазы обнаружили в голове.

Американский актер Ангус Клауд скончался 31 июля в возрасте 25 лет. В последние дни звезда «Эйфории» переживал депрессию после похорон отца и за две недели до своей смерти сообщил в соцсетях, что скучает по папе и борется с «суицидальными мыслями». Клауд был найден мертвым в доме своей семьи в Окленде в понедельник, 31 июля. В службу спасения позвонила мать актера, которая сообщила о «возможной передозировке».

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла 3 августа. Ей был 81 год. Она скончалась в реанимации Московской инфекционной больницы, так и не придя в сознание. Звезде диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, фибрилляция, тромбоз и сепсис. Когда Мирошниченко подключали к ИВЛ, у нее нарушился ритм сердца. Именно из-за этого медикам пришлось экстренно спасать ее массажем сердца и дефибрилляцией. По одной из версий, актриса могла умереть от полиогранной недостаточности, которая стала следствием сепсического шока. Тяжелое состояние Мирошниченко было вызвано инфекционным эндокардитом. Артериальное давление знаменитости снизилось до критических показателей, ткани организма почти не пропускали кислород.

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