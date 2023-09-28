Телекритик оценил замену Арнтгольц на Бабенко в программе «Жди меня» Телекритик Горбунов: актриса Бабенко справится с ролью ведущей «Жди меня»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Бабенко

Заслуженная артистка РФ Алена Бабенко справится с ролью ведущей программы «Жди меня», так как она долгое время является актрисой театра «Современник» и сможет найти подход к каждому гостю, рассказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. Он отметил, что смена модераторов в этой передаче стала доброй традицией.

За долгое время «Жди меня» вели различные актеры кино, телевидения и театра, которые играют в спекталях и коммуницируют со зрителями. Я думаю, Алена справится. Она много лет является ведущей актрисой театра «Современник». Выходить на сцену, общаться со зрителями, делать это в вежливой и уважительной форме, находить слова, чтобы успокоить отчаявшихся в поиске людей, думаю, это у нее обязательно получится, — считает Горбунов.

По его мнению, новых потенциальных ведущих осматривали продакшн и телеканал НТВ. Кандидатура Бабенко на место Арнтгольц оказалась наиболее подходящей. Горбунов считает, что смена ведущего всегда идет на пользу любому проекту.

В этой программе правильный тандем – мужчина и женщина, которые могут подобрать правильные слова. Один может общаться с гостями, другой — с залом. Даже в эпоху интернета мы продолжаем искать людей, по соцсетям не всегда можно найти человека, значит эта программа нужна и важна телезрителям. То, что она выходит на федеральном канале в хорошее время, не ночью, не рано утром, говорит о том, что это востребовано и важно для страны, — подытожил Горбунов.

В программе «Жди меня» произошли кадровые изменения. Вместо Арнтгольц вести программу вместе с народным артистом России Александром Лазаревым будет Бабенко.