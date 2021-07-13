«Телефоны заблокированы»: пропала сестра актрисы Нонны Мордюковой

Одна из трёх сестёр народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья Катаева, которая является её главной наследницей, пропала без вести. Бывшая невестка пропавшей Лилиана Новикова в эфире ток-шоу на Первом канале рассказала, что она не выходит на связь уже несколько месяцев.

Все телефоны заблокированы. Мы не знаем, где она, — заявила Лилиана.

Нонны Мордюковой не стало в 2008 году. В последние её годы пропавшая Катаева ухаживала за ней, после чего проводила в последний путь. Наследство звезды советского кинематографа, частью которого является квартира в Лаврушинском переулке Москвы, было завещано ей. Сестра Мордюковой решила разделить её на части: каждому ребёнку её сына, который скончался в 2019-м, досталась доля.

Оказалось, что у сыновей договориться не получится, поскольку у каждого на эту долю были свои планы. Наталья Катаева даже была вынуждена поставить железную дверь, чтобы никто не мог пробраться в её комнату. И вот несколько месяцев назад она пропала. В апреле невестка хотела поздравить её с 85-летием, но звонок остался без ответа.

Близкие полагают, что пенсионерку могут удерживать в квартире силой, вынуждая переписать имущество. Если в скором времени Наталья не выйдет на связь, родственники обратятся к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что вдова создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская обвинила его первую жену Галину в желании лишить детей артиста наследства. Белоцерковская отметила, что всё должно было достаться наследникам худрука, но за свою долю решила побороться экс-супруга.