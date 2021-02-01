Тамара Глоба: коронавирус не оставит нас минимум до 2023 года

Верить или не верить гороскопам — личное дело каждого. Однако не все фанаты астрологии и скептики знают специфику составления прогноза. Главное в этом процессе — натальная карта. Она для каждого человека абсолютно индивидуальна, как и отпечатки пальцев.

Однако СМИ пестрят гороскопами, и их составляют именитые астрологи, которым верят и обращаются. Правдивы ли они?

Если натальная карта — это зеркало жизни, то может ли астролог предсказать смерть?

Ответы на эти вопросы знает Тамара Глоба. Она в интервью NEWS.ru ответила на эти вопросы, а также сказала, что планеты говорят об окончании пандемии.

Кроме того, астролог раскрыла секреты кухни «Давай поженимся!» и поделилась, как для неё прошёл 2020 год.

Звёзды звонят по экологии: что пандемия говорит человечеству?

— Конечно, главный вопрос, который сейчас волнует всех, — когда отступит коронавирус. Что говорят звёзды?

— Я ещё в марте говорила, есть видео в YouTube и Instagram, что через год, то есть сейчас, наступит более свободное от всех ограничений время. Мы сможем постепенно ездить куда-то, особенно весной и летом. Но не все страны откроются для нас, и Россия не будет для всех открыта.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но важно, что ситуация с коронавирусом изменяется: появляются новые штаммы. Но появляются и другие болезни, связанные с экологией, вредным производством и искусственными факторами: исследованиями и экспериментами, которые проводит человек.

Конечно, период с ноября 2020 года по февраль 2021 будет ещё сложным. Нужно больше внимания уделить качеству продуктов.

Но и в течение года сложности, связанные с дыханием, нас не оставят. В конце лета и начале осени будут проблемы, которые принесут потоки воздуха. В связи с этим остро встанет вопрос с обучением и образованием.

Но коронавирус не оставит нас ни в 2022м, ни 2023м году. Весной и осенью мы будем возвращаться к этой проблеме.

— То есть правильно понимаю, утрированно говоря, что даже звёзды намекают на проблемы экологии?

— Звёзды не намекают, а они ещё в прошлом столетии били в бубны. Я об этом говорила неоднократно.

Конечно, нужно заниматься активно экологией, а не только мусорными реформами. Даже мусоросжигательные заводы во многом портят атмосферу. Мы дышим этим. Поэтому нужно искать более разумные формы.

— Сколько существует зодиакальный прогноз, столько и вопрос, а можно ли ему верить. Астрологи утверждают, что важна натальная карта: где не только положение Солнца, но и асцендент, и Луна. Когда мы читаем в СМИ прогнозы, в том числе и ваши, насколько они правдивы?

— В таких прогнозах мы говорим именно о Зодиаке. То есть Солнце в какой-то период времени находилось в определённом отрезке. Асцендент же, или восходящая звезда — это персона, то, что говорит о личности.

Прогноз по Зодиаку — это тенденция для знака. Что-то, безусловно, не состоится. Но многое и произойдёт, потому что Солнце — это, прежде всего, наше я, наше сознание, то, как мы двигаемся во внешнем мире. Асцендент — это только личное развитие. Общий прогноз по знакам Зодиака не относится к положению восходящей звезды и Луны.

Чтобы составить ваш личный гороскоп нужно смотреть всё, не только положение трёх основных объектов, но другие тоже — Меркурий, Венера, Марс и другие планеты. И затем эту картину нужно наложить на изначальную натальную карту, чтобы посмотреть небесную динамику движения планет. И вот только теперь можно составить ваш личный прогноз.

Мы рождаемся под звёздами: о чём говорит натальная карта?

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— Личный прогноз по натальной карте покажет, например, болевые точки или положительные моменты в амурных делах. А можно ли предсказать смерть?

— Да, можно. Но я не бы не хотела разговаривать на эту тему.

— Раскроете секрет: в каком знаке ваш асцендент?

— Конечно, нет (смеётся).

— Почему?

— Я не люблю выворачивать свой асцендент наизнанку и показывать свою личную сторону. Зачем?

«Давай поженимся!»: мы часто выбираем антиподов

— Вы долгое время были частью «Давай поженимся!». Как происходил подбор пар именно с вашей стороны — астрологии?

— Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование ругаться с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими. Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу.

Когда я работала в программе, то, безусловно, получая необходимые данные человека, я выстраивала каждую карту, каждого участника. Первые два года, с 2015, я делала это вручную. Потом стала пользоваться программой, потому что очень сложно охватить 16-20 человек, которые попадают на передачу.

Когда совмещаешь гороскопы, то видишь, насколько люди подходят друг другу. Кто-то подходит друг другу интеллектуально: им интересно общаться. Есть люди, которых не так сильно волнует вопрос физической близости. Это важно, но если не о чем поговорить, то долго такие отношения не продержаться.

Люди могут быть просто симпатичны друг другу по Солнцу: например, огненные знаки — Овен, Лев и Стрелец — обожают друг друга. Они считают себя самыми лучшими, классными и успешными.

— Как часто герой программы выбирал партнёра, который совпадал и в вашем прогнозе?

— Не всегда. Часто людей притягивают противоположности. Нас тянет то, что нам непонятно. Но проходит время и возникает антипатия и люди расстаются.

Образ мышления: как астролог сверяет часы жизни?

— Вы каждый день сверяетесь со своей натальной картой?

— Для меня это естественное явление. Это образ жизни и мышления. Я иду в этом потоке. Это не самоцель, а образ мышления.

— В период тотального локдауна увеличился ли поток клиентов?

Стали чаще обращаться, но платить стали меньше. Стало больше благотворительных поездок, потому что я понимаю, что людям нужна поддержка.

— А как лично для вас прошёл 2020 год?

Я не жалуюсь. В семье все живы и здоровы — это главное. Бывали года и хуже. Люди так остро восприняли этот год, потому что было очень агрессивное воздействие Марса. Кроме того, люди уже забыли, что такое ограничение свободы.

Вспомните, 1992 год, когда многие были в нищете. Чеченская кампания, теракты в начале 2000-х, когда люди боялись лишний раз выйти куда-то.