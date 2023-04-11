Сын Высоцкого рассказал, как певец отнесся бы к СВО Никита Высоцкий объяснил, что его отец поддерживал бы народ во время СВО

Фото: Vladimir Mekler/Russian Look/Global Look Press

Владимир Высоцкий

Сын поэта и исполнителя Владимира Высоцкого Никита в разговоре с NEWS.ru затруднился представить реакцию барда на идущую на Украине военную операцию. При этом Высоцкий-младший уверен, что его отец был бы с народом и в 85 лет бы не изменился, остался со своей страной.

Когда-то Георгий Михайлович Гречко, космонавт, дважды Герой Советского Союза, сказал очень точную, на мой взгляд, фразу: «Высоцкий всегда там, где трудно». Я повторю: он был бы со своим народом. Когда-то был большевистский лозунг «За поражение буржуазного правительства в империалистической войне». Мы знаем, чем это закончилось. Это не отца был бы лозунг. Да, он очень многое не принимал в жизни тогда современной ему страны, очень многое его волновало и возмущало. И тем не менее, он ее любил. И он не уехал, — сказал сын барда.

Николай также считает правильным, что артисты, выступающие перед участниками боевых действий на передовой, включают в программы свих концертов песни Высоцкого.

Я знаю, что песни Высоцкого звучат на передовой. Многие артисты, с которыми я знаком и которых уважаю — Саша Скляр, Гарик Сукачев — выступая с патриотическими концертами, включают в свои программы песни моего отца. На мой взгляд, это правильно, — сказал Высоцкий-младший.

Сын барда также прокомментировал сравнение отца с певцом SHAMAN. По мнению Никиты, современный исполнитель может быть востребован из-за сложившейся в стране ситуации, однако это творчество «не перевернуло» его самого при прослушивании.