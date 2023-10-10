Сын Елены Яковлевой объяснил, зачем сделал тату с лицами маньяков Сын Елены Яковлевой Денис сделал себе татуировки с лицами серийных убийц

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Денис Шальных

30-летний сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал, что сделал себе две новых татуировки с изображениями серийных маньяков Теда Банди, который убил, изнасиловал и съел более 36 человек, и убийцы и каннибала Джеффри Дамера, на счету которого более 17 жертв, пишет StarHit.ru. По словам наследника артистки, он не является поклонником преступников, но ему интересны некоторые факты их биографий.

Меня эта тема всегда интересовала. Не в том плане, что я от них фанатею или испытываю к ним теплые чувства. Просто какие-то факты из биографий интересны, — приводит издание слова Шальных.

В 2021 году Яковлева выразила сожаление, что люди интересуются татуировками её сына Дениса, а не его личностью. Артистка откровенно отметила, что молодой человек — «грамотный, образованный, начитанный мальчик», а кроме нательных изображений у него ещё «замечательная душа». Яковлева также подчеркнула, что ее сын уже пожалел о том, что сделал себе так много татуировок, но свести их не смог. Актриса отметила, что ее сын активно занимается спортом, добавив, что он свободный человек и делает что хочет. По словам Яковлевой, поколение Дениса — «очень неудачное», потому что сформировалось в 90-е годы, «когда некем было стать, кроме как пойти торговать на рынок».