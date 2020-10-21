Стоянов заменит Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы»

https://static.news.ru/photo/b312ca56-13dc-11eb-a908-fa163e074e61_660.jpg Юрий Стоянов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрий Стоянов сыграет одну из главных ролей в сериале про смоленских вампиров вместо осуждённого Михаила Ефремова. Съёмки с участием Ефремова уже начались, но были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

О возобновлении съёмок «Вампиров средней полосы» и замене главного артиста сообщила пресс-служба сервиса Start.

Прекрасный артист Михаил Ефремов по понятным всем причинам не может дальше сниматься в сериале. Так как его работа над ролью не закончена, единственно возможный вариант, при котором проект сможет состояться, — замена артиста, — приводятся в сообщении слова режиссёра проекта Антона Маслова.

Стоянов уже снимался в пилоте проекта и сейчас вернулся на съёмочную площадку. Актёр вместо Ефремова будет играть предводителя вампиров — Святослава Вернидубовича или деда Славы. По сценарию, вампиры тихо и мирно живут ничем не примечательной жизнью, не нападают на людей. Но всё меняется, когда в лесу под Смоленском находят обескровленные тела молодых парней.

Сериал будут снимать в Смоленской и Московской областях. Сам Стоянов переживает, что ему приходится сменить друга, хотя уверяет, что роль эту должен был играть изначально.

Представляю, как всё это будут пережёвывать, когда начнутся съемки. Я уже многое слышал и читал в Интернете <...> Писали и то, что в своё время меня сняли с этой роли, и то, что сериал вынуждены переснимать из-за присутствия в нём Ефремова. А ведь правда вот в чём <...> История эта очень классная — о приключениях пришельцев в нашей стране. И в пилотной короткометражной киноверсии действительно снялся я, даже завоевал приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Пилот», — рассказал актёр в программе Дмитрия Быкова «ЖЗЛ».

После, по словам актёра, у съёмочной группы возникли проблемы, они объявили о начале съёмок только через полтора года, на тот момент у Стоянова уже был подписан другой контракт. Юрий Стоянов посоветовал киношникам на своё место несколько других актёров, в том числе и Михаила Ефремова. С ним съёмочная группа успела отснять только 40% материала.

Высказался Стоянов и по поводу истории, которая произошла с Ефремовым. Больше всего артиста возмутило, что всех актёров выставили пьющими.

Ну да, Миша был слаб по этой части, но не до той патологической степени, что ему приписывают. Если бы меня спросили, пьет ли Миша на сцене, я бы сказал: «Если зритель, это заметил, я поверю», — резюмировал Стоянов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет за ДТП со смертельным исходом, выплатил по миллиону рублей потерпевшим в этом деле. Об этом сообщил адвокат актёра Пётр Хархорин.