https://static.news.ru/photo/fa6f0736-64e9-11ea-b000-fa163e074e61_660.jpg Лика Нифонтова и Сергей Урсуляк Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press

Режиссёр Сергей Урсуляк открыл стену граффити с героями сериала «Ликвидация» на Сахалине. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Утро Родины».

Супруга режиссёра Лика Нифонтова, сыгравшая главную роль в ленте, также присутствовала на открытии стены. Она отметила, что на Сахалине останется «прекрасная память», публикует слова Нифонтовой дневник фестиваля.

Всё хорошо, всё прекрасно получилось. Получается, что вся наша страна видела этот замечательный сериал, — сказала актриса.

Урсуляк в торжественной речи сказал, что приехал на Сахалин с большой командой актёров, которые играли в «Ликвидации». Сейчас он находится в поисках темы для новой работы и не снимает сериал «Алмазная долина».

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