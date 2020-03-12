Лика Нифонтова и Сергей Урсуляк Лика Нифонтова и Сергей Урсуляк Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press

Режиссёр Сергей Урсуляк открыл стену граффити с героями сериала «Ликвидация» на Сахалине. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Утро Родины».

Супруга режиссёра Лика Нифонтова, сыгравшая главную роль в ленте, также присутствовала на открытии стены. Она отметила, что на Сахалине останется «прекрасная память», публикует слова Нифонтовой дневник фестиваля.

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Всё хорошо, всё прекрасно получилось. Получается, что вся наша страна видела этот замечательный сериал, — сказала актриса.

Урсуляк в торжественной речи сказал, что приехал на Сахалин с большой командой актёров, которые играли в «Ликвидации». Сейчас он находится в поисках темы для новой работы и не снимает сериал «Алмазная долина».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков сократил до минимума свою творческую деятельность в кино из-за большой загруженности в театре. По его словам, совмещать то и другое он не хочет, чтобы избежать проблем со здоровьем.

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