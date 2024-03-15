Стало известно, сыграет ли Добронравов в спектакле театра «Русская песня» В театре «Русская песня» заявили, что Добронравов не сыграет в спектаклях

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Федор Добронравов

Актер Федор Добронравов не заявлен на ближайший спектакль «Ночь перед Рождеством», рассказала NEWS.ru пресс-атташе театра «Русская песня» Олеся Румянцева. По ее словам, артист уже несколько лет не играет в спектакле, хотя за ним закреплена одна из ролей.

Он давно не играл у нас в «Ночь перед Рождеством», уже несколько лет. Добронравов в принципе занят у нас в этом спектакле, но давно не играл. В ближайшее время он у нас не заявлен, — сказала Румянцева.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли до конца года. По его данным, 62-летнему артисту предстоит продолжительная реабилитация после серьезной операции. Агент Добронравова Ирина Сойкина в беседе с NEWS.ru заявила, что не может комментировать информацию об отмене спектаклей. Она пояснила, что стоит довериться информации, которая появилась в СМИ.

14 февраля в Культурном центре ЗИЛ в Москве был отменен спектакль «Ты где-то рядом» с Федором Добронравовым в главной роли. В пресс-службе учреждения сообщили, что постановку перенесли из-за ухудшения самочувствия артиста. Агент Добронравова Ирина Сойкина подтвердила отмену мероприятия из-за болезни актера. Жена и сыновья народного артиста РФ не раскрывают подробности его состояния.