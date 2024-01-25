Стало известно об отмене концертов еще одной российской знаменитости SHOT: в России массово отменяют концерты рэпера Кишлака

Фото: t.me/kishlak_family

Рэпер Кишлак

Telegram-канал SHOT сообщил, что концерты рэпера Кишлака (настоящее имя — Максим Фисенко) массово отменяют по всей России. По его информации, выступление артиста было сорвано в Тюмени, а также в Санкт-Петербурге, Оренбурге, Чебоксарах, Сургуте, Твери и Воронеже. Канал уточнил, что соответствующие решения принимали организаторы.

В публикации сообщается, что ранее Кишлака обвиняли по статье о пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних. По данным SHOT, с его концертов даже госпитализировали подростков с отравлением психотропными веществами. Канал уточнил, что после этого депутаты и общественники начали требовать отменить все запланированные концерты Фисенко.

В декабре сообщалось, что после обвинений в пропаганде запрещенки рэперу впервые отказали в проведении концерта в Петербурге. По словам организаторов, причина переноса заключалась в «недопонимании по техническому обеспечению концерта». Сам Кишлак у себя в соцсетях заявил, что не знает настоящей причины, но и виноватым себя не считает.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.