Стало известно о госпитализации Ливанова Супруга Василия Ливанова сообщила о плановой госпитализации артиста

Фото: Ведяшкин Сергей/ /Агентство «Москва»

Василий Ливанов

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова положили в больницу, сообщила его супруга — художник-постановщик и режиссер мультфильмов Елена Ливанова. По ее словам, которые приводят «Известия», госпитализация плановая.

Плановая, да. Все в порядке, — заявила Ливанова.

РЕН ТВ уточняет, что артиста поместили в отделение артериальной гипертензии одного из кардиоцентров Москвы. Ему проведут полное обследование, по результатам которого будет назначено лечение.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Ливанова нашли опухоль. В разговоре с каналом артист пояснил, что считает себя здоровым и ни на что не жалуется, однако к врачам решил обратиться в связи со слабостью. Mash уточнил, что в марте актер уже проходил обследование и врачи диагностировали ему анемию.

В разговоре с NEWS.ru Ливанов опроверг сообщения о якобы обнаруженной у него злокачественной опухоли. Он раскритиковал СМИ, которые распространяют данные сведения.

Ливанов родился в 1935 году, поступил в театральное училище имени Щукина после школы, а затем был принят в труппу театра имени Вахтангова. Его дебют на телеэкранах состоялся в 1959 году с выходом фильма «Неотправленное письмо». Спустя 20 лет он сыграл Шерлока Холмса.