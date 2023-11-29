Стали известны возможные сроки проведения конкурса «Интервидение» Швыдкой: музыкальный конкурс «Интервидение» может пройти в конце 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Швыдкой

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» может быть проведен в конце 2024 года, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, которые приводит РИА Новости, подготовка мероприятия уже идет, для начала число стран-участниц будет равно семи.

Ранее Швыдкой рассказал, что идея нового музыкального конкурса, который может стать аналогом Евровидения, вызвала большой интерес многих стран. Он уточнил, что проведение конкурса поддерживают партнеры России по БРИКС, ШОС и СНГ.

Идея проведения конкурса была высказана гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Он подчеркнул, что в нем не будет никаких политических ограничений и влияний, а принять участие в мероприятии смогут представители всех стран мира. По мнению Эрнста, конкурс должен быть ежегодным. Название «Интервидение» является пока рабочим.

Инициативу поддержали в Госдуме. При этом первый зампредседателя комитета по культуре Александр Шолохов отметил, что России нужно создавать не аналог Евровидения, а собственный уникальный конкурс.